Суд в Грузии разрешил передачу России хакера, подозреваемого в преступлениях на родине

ТБИЛИСИ, 2 мая. /ТАСС/. Тбилисский городской суд счел допустимой экстрадицию в Россию хакера Ярослава Сумбаева, задержанного в Грузии по линии Интерпола за незаконное ношение оружия и фальсификацию документов. Кроме того, по данным грузинских СМИ, он проходит на родине по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Сумбаева Иване Норакидзе в четверг.

"Суд первой инстанции, то есть Тбилисский городской суд, счел допустимой экстрадицию моего подзащитного в Россию. Мы считаем, что... не стоит экстрадировать Сумбаева. Мы планируем обжаловать решение в Верховном суде", - сказал он.

Сумбаева задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия, а также изготовление и использование фальшивого документа, однако позже проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей. Что же касается связи Сумбаева с убийством Шишкиной, то, по данным Интерпола, на родине Сумбаева и еще 28 человек обвинили в фиктивных возвратах билетов компании "Российские железные дороги" и авиакомпании "S7", на чем они заработали 17 млн рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных дел и расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Московской области.

В марте текущего года в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, и некий 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им было предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.