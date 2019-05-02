В Париже расследуется попытка "желтых жилетов" проникнуть в отделение реанимации больницы

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Парижская прокуратура инициировала в четверг расследование по факту попытки проникновения манифестантов из числа "желтых жилетов" в отделение реанимации госпиталя "Питье Сальпетриер". Об этом говорится в заявлении, распространенном прокуратурой.

События разворачивались в среду в ходе первомайской манифестации во французской столице, к колонне которой присоединились как "желтые жилеты", так и радикалы из "черного блока". Во второй половине дня группа из нескольких десятков манифестантов отделилась от шедшей по ближайшей улице колонны - эти люди выломали ворота госпиталя и проникли на его территорию. Они по внешней лестнице поднялись на второй этаж одного из корпусов госпиталя и предприняли попытку взломать дверь в реанимационное отделение. Находившийся внутри персонал всячески препятствовал этому, удерживая дверь изнутри.

Полиция быстро прибыла на место происшествия. Используя слезоточивый газ и дубинки, она разогнала хулиганов. В среду генеральный директор Управления парижских госпиталей Мартен Ирш решительно осудил действия экстремистов, "которые подвергли опасности жизнь больных людей". Он сообщил радиостанции France Info, что возглавляемая им организация подаст в суд жалобу в связи с происшедшим.

В четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп, находящийся в рабочей поездке по стране, заявил в интервью телеканалу BFM, что "мешать работе такой государственной структуры как госпиталь - это поистине идиотский поступок". Он назвал действия манифестантов "абсолютно безответственными".

По данным телеканала BFM, хулиганам в среду тем не менее удалось проникнуть на третий этаж госпиталя - они разгромили помещение информационно-справочной службы и похитили компьютеры.

Лидер крайне левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, принимавший участие в первомайской манифестации, заявил в интервью телеканалу BFM, что "никакого нападения на госпиталь не было" и что министр внутренних дел Кристоф Кастанер, "выдумал эту информацию".