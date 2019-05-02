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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что украинская армия обстреляла район Донецкой фильтровальной станции

По предварительным данным, жертв нет

ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции, ее персонал находится в укрытии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 13:15 ВСУ открыли огонь со стороны населенного пункта Авдеевка в направлении Ясиноватой с применением минометов калибра 120 мм, а также крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции", - цитирует сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей.

В представительстве добавили, что всего было выпущено восемь мин. По предварительным данным, жертв нет.

На встрече контактной группы 24 апреля ее участники не смогли согласовать условия всеобъемлющего и стабильного нового режима тишины. Как сообщил полпред РФ на переговорах по мирному урегулированию Борис Грызлов, украинская делегация продолжила блокировать усилия по установлению устойчивого перемирия в Донбассе и отказалась согласовать дополнительные меры по контролю режима прекращения огня.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаКризис на Украине
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