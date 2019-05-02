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Reuters: министр юстиции Кипра ушел в отставку в связи с серией убийств в стране

За минувший месяц полиция страны обнаружила на острове тела четырех убитых женщин, задержанный подозреваемый признался в совершении семи убийств

ТАСС, 2 мая. Министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау подал в четверг в отставку из-за разразившегося скандала, связанного с серией убийств в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Николау подал прошение об отставке главе государства Никосу Анастасиадису, который ее принял. "Я проинформировал президента страны о том, что ухожу в отставку по политически чувствительным причинам", - приводит агентство слова министра.

За минувший месяц полиция Кипра обнаружила на острове тела четырех убитых женщин. Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний военнослужащий, признавшийся в семи убийствах, которые он совершал на протяжении последних трех лет. Тела еще троих жертв, в том числе двух девочек в возрасте шести и восьми лет, до сих пор не найдены.

Родные и близкие погибших при этом заявили, что правоохранительные органы не должным образом расследовали поступавшие сообщения об исчезновении женщин, отказываясь, в частности, принимать заявления родственников. Это привело к громкому скандалу и серьезной критике властей со стороны кипрской общественности.

Теги
КипрАнастасиадис, Никос
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