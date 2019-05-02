AFP: задержанные в апреле исламские экстремисты планировали нападение на Елисейский дворец

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Четверо радикальных исламистов, задержанные французской полицией 26 апреля, вынашивали планы совершить вооруженное нападение на Елисейский дворец. Об этом сообщило в четверг агентство AFP, ссылаясь на данные, полученные от нескольких источников в правоохранительных органах.

Согласно агентству, следствие располагает информацией о том, что 1 февраля эти люди осмотрели подходы к резиденции президента Франции и собирали сведения об организации системы охраны дворца, смены караулов. "Было установлено, что ими рассматривались и другие планы терактов, все они были связаны с нападением на представителей служб правопорядка. В частности, они планировали атаку на полицейский комиссариат города Ольне-су-Буа [северо-восточнее Парижа].

Полиция следила за действиями этой группы. В момент, когда экстремисты попытались приобрести оружие, они были захвачены и помещены под стражу. Эти операции были проведены в Париже и в расположенном севернее его департаменте Сена-Сен-Дени. По данным радиостанции Europa 1, при обысках квартир был найден один автомат Калашникова.

AFP сообщило, что, "по мнению следователей, террористы хотели приурочить совершение преступлений к мусульманскому посту месяца Рамадан, который должен начаться на будущей неделе". В минувший вторник всем задержанным предъявлено обвинение в создании террористической группировки. Все они помещены в предварительное заключение.

Среди взятых под стражу - 17-летний юноша, которого уже арестовывали в феврале 2017 года за попытку отправиться в Сирию для участия в действиях исламистских радикальных группировок. За это он был осужден во Франции на три года тюрьмы, из которых два были условными. Поскольку в тот момент он был несовершеннолетним, суд постановил поместить его для отбывания года заключения в специальное исправительное заведение. Возраст остальных арестованных по подозрению в террористической деятельности - 26, 39 и 38 лет. Ранее все они уже проходили по уголовным делам.