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Кризис на Украине

Эксперт назвал трагедию 2 мая в Одессе акцией устрашения, устроенной украинской властью

Олег Волошин отметил, что в 2016-2017 годах он серьезно занимался привлечением международного внимания к массовому убийству в Доме профсоюзов

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Массовое убийство людей, которое произошло в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, координировалось украинской властью и являлось акцией устрашения. Такое мнение в пятую годовщину трагедии выразил украинский эксперт-международник Олег Волошин.

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"У меня исчезли всякие сомнения в том, что массовое убийство 2 мая стало сознательной акцией устрашения, скоординированной лично [одним из лидеров "майдана", ныне - спикером Верховной рады Андреем] Парубием. Вероятно, те, кто был наверху, не желал жертв, но и не сделал ничего, чтобы их избежать", - написал Волошин на своей странице в Facebook в четверг.

Он пояснил, что в 2016-2017 годах серьезно занимался привлечением международного внимания к одесской трагедии. "Проводили мероприятия в Европарламенте и ПАСЕ, Бундестаге и Сейме Польши. Бельгийские депутаты и польские сенаторы приезжали в Одессу встретиться с родственниками погибших. И во всей этой работе на каждом шагу приходилось сталкиваться с давлением не только прикрываемых властью радикалов, но и с открытым сопротивлением поиску правды со стороны самой власти. Один мой польский друг был даже объявлен персоной нон грата за одно лишь содействие в организации визита сенаторов", - рассказал Волошин.

Тем самым украинская власть, считает эксперт, продемонстрировала Западу свое отношение к трагедии. "Это свинское противодействие расследованию вопреки прямым требованиям ООН, ЕС, США немало помогло нам показать Западу истинное лицо нашей "постмайданной" власти и изменить в лучшую сторону отношение к русскоязычной оппозиции. Когда, например, "автомайдан" (украинское провластное движение) в июле 2016 года хамски блокировал польских депутатов прямо в их отеле, об этом писали все СМИ Польши", - отметил он. Волошин добавил, что у действующего президента Украины Петра Порошенко был шанс объединить страну посредством решения проблемы с расследованием событий в Одессе, таким образом, объединив страну, однако он им не воспользовался.

2 мая 2014 года радикалы из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинения по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеПарубий, Андрей Владимирович
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