Сторонники Ассанжа заблокировали проезд автомобилей возле здания суда в Лондоне

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Сторонники основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа заблокировали проезд автомобилей по одной из важнейших транспортных артерий Лондона во время акции протеста возле здания суда, где ранее состоялись краткие слушания по делу об экстрадиции австралийца в США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Десятки участников акции на время полностью перекрыли движение в западном направлении по улице Марилебон-роуд у здания Вестминстерского магистратского суда. Отдельные демонстранты попытались также перекрыть полосы, ведущие на восток к трем железнодорожным вокзалам. На проезжей части выстроились люди с плакатами, выкрикивавшие лозунги в поддержку основателя WikiLeaks. "США и Великобритания, руки прочь от Ассанжа", - гласила надпись на одном из таких плакатов.

В свою очередь водитель фургона, на платформе которого был установлен большой транспарант с портретом Ассанжа, остановил свою машину на пешеходном переходе и заблокировал им один из рядов проезжей части улицы. Однако после вмешательства в ситуацию сотрудника полиции движение автотранспорта стало восстанавливаться. Марилебон-роуд выполняет роль важнейшей транспортной артерии, по которой автомашины объезжают центральную часть Лондона с северной стороны.

Ранее сама организация WikiLeaks и адвокаты Ассанжа выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья австралийца и условиями его содержания в британской тюрьме. А представитель WikiLeaks Кристинн Храфнссон пообещал, что борьба против экстрадиции Ассанжа будет вестись "до победного конца".

Состоявшееся в четверг процедурное слушание по запросу властей США о выдаче основателя WikiLeaks продлилось около 10 минут. Сам австралиец не присутствовал в зале суда, но общался с судьей по видеосвязи из тюрьмы. Ассанж сообщил суду, что не хочет, чтобы его экстрадировали в США. Судья Майкл Сноу постановил, что следующее процедурное слушание состоится 30 мая, а 12 июня запрос об экстрадиции будет рассмотрен более подробно - к тому моменту Минюст США должен будет также передать британскому суду окончательную формулировку обвинений, в соответствии с которыми американское ведомство требует выдачи Ассанжа.