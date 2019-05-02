AFP: Мадуро призвал армию противостоять любым попыткам захвата власти в стране

ТАСС, 2 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных отражать любые попытки государственного переворота. Об этом в четверг сообщает агентство AFP.

"Да, мы находимся в самом разгаре нашей битвы, мы должны максимально поддерживать боевой дух в наших стараниях полностью обезвредить предателей, всех путчистов", - приводит агентство слова главы южноамериканского государства во время его выступления в эфире местных телеканалов в окружении группы военных.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.