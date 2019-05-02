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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Пострадавший в результате теракта в мечети в Крайстчерче гражданин Турции умер от ранений

Глава МИД турецкого государства Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье погибшего

ТАСС, 2 мая. Пострадавший в результате теракта 15 марта в мечети в Крайстчерче гражданин Турции скончался от полученных ранений. Об этом в четверг сообщил в Twitter глава МИД турецкого государства Мевлют Чавушоглу.

"К сожалению, мы потеряли нашего гражданина Зекерию Туяна, который был серьезно ранен в результате ужасного нападения в Крайстчерче в Новой Зеландии", - написал он. Чавушоглу также выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

15 марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча произошел теракт, в результате которого, по обновленным данным, погиб 51 человек, еще 49 были ранены. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - был заключен под стражу и по решению суда останется в заключении до следующего заседания, назначенного на 14 июня.

Теги
ТурцияНовая ЗеландияЧавушоглу, МевлютСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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