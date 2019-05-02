Кандидат в начштаба Сухопутных войск США высказался за увеличение их численности в Европе

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Претендент на пост начальника штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл выступает за увеличение этого вида американских Вооруженных сил (ВС) в Европе. Военачальник подтвердил это в четверг на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"Я поддерживаю согласованное увеличение численности [американских] сухопутных сил в Европе за счет размещения потенциала на постоянной основе, обеспечения ротационного присутствия, а также заблаговременного размещения материально-технических средств", - говорится в письменных ответах Макконвилла на вопросы законодателей. Текст ответов был распространен комитетом.

С точки зрения Макконвилла, Пентагон должен "ответственным образом увеличить численность Сухопутных войск" США, продолжать заниматься их модернизацией. Эти усилия требуются в том числе для того, "чтобы взять верх в потенциальном конфликте с Россией", утверждает генерал. "Конкуренция великих держав - с Россией и Китаем, непредсказуемые государства вроде Северной Кореи и Ирана <...> экстремистские группировки, быстро развивающиеся технологические преимущества, потенциально способные произвести революцию в ведении боевых действий, а также растущий мировой беспорядок продолжат представлять существенные вызовы США и их союзникам и партнерам на протяжении следующих четырех лет", - считает военачальник.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Макконвилла в конце марта. Возражений против этого кадрового назначения со стороны членов верхней палаты Конгресса не звучало. Как ожидается, кандидатура Макконвилла будет утверждена Сенатом.