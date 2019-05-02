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Политический кризис в Венесуэле

Правозащитники сообщают о более чем 200 задержанных в ходе протестов в Венесуэле

По данным организации "Венесуэльский уголовный форум", среди них - 15 несовершеннолетних

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Венесуэльские власти задержали 205 человек в ходе антиправительственных выступлений во вторник и среду. Такие данные обнародовала в четверг в Twitter неправительственная организация (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

По ее данным, среди задержанных было 15 несовершеннолетних. Больше всего человек - 92 - взяли под стражу в штате Сулия. В Каракасе были задержаны 10 манифестантов.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек. По данным "Венесуэльского уголовного форума", в результате столкновений погибли два человека.

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