Министр обороны Сербии заявил, что страна "устала от Евросоюза"

БЕЛГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Сербия устала от Евросоюза, хотя европейская ориентация все еще является стратегической целью Белграда. Об этом заявил в четверг министр обороны Сербии Александар Вулин в эфире ТV Pink.

"От руководства ЕС можно слышать, что они устали от расширения, пришло время ясно сказать, есть ли у ЕС интерес принять Сербию. Они говорят: "Мы устали от расширения". И мы устали от вас! Мы устали от вашей политики постоянно менять цели, постоянно ставить новые условия, мы не осуждены на вступление в Европу, ЕС является стратегической ориентацией Сербии, но умолять мы об этом не будем", - заявил Вулин.

По его словам, у Белграда есть альтернатива ЕС. "Если вы нас не хотите, существуют другие союзы и другие нации, которые будут сотрудничать с нами на равноправной основе. Это не должно означать, что мы вступим в какой-то союз, поскольку не существует ничего, организованного так, как ЕС", - заявил министр.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ.