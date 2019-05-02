США ожидают, что Помпео и Лавров встретятся на следующей неделе в Финляндии

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Майкла Помпео состоится двусторонняя встреча в рамках предстоящего совещания Арктического совета, намеченного на 6-7 мая в Рованиеми (Финляндия). Об этом сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей поездке Помпео в Европу.

Отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, американский дипломат уточнил, что пока нет окончательных договоренностей о времени и формате контакта руководителей внешнеполитических ведомств России и США. "В данный момент я просто не могу предоставить никаких дополнительных деталей. Министр иностранных дел Лавров и госсекретарь будут [оба] там находиться - на министерской встрече Арктического совета и смежных мероприятиях, и у них будет благоприятная возможность встретиться и рассмотреть любые темы, которые они выберут. На текущем этапе не могу указать ни время, ни формат [предстоящего контакта Лаврова и Помпео]", - сказал ведущий брифинга.