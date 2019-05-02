Во Львовской области прошла ротация инструкторов США по подготовке украинских бойцов

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Более 130 военнослужащих 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут в течение 10 месяцев осуществлять подготовку украинских военных на Яворовском полигоне Львовской области Украины. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности состоялась церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U", - сказано в сообщении. В Минобороны отметили, что бойцы американской тактической группы "Страйк" сменили американских инструкторов 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились во Львовской области с лета 2018 года.

"Американские гвардейцы из штата Теннесси хорошо справились с заданиями по подготовке украинских подразделений в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) и получили награды Минобороны Украины", - отмечается в сообщении.

Яворовский учебный центр создан во Львовской области на базе бывшего советского полигона. На его территории площадью более 36 тыс. га расположен Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, где на регулярной основе работают западные военные инструкторы, в том числе из США и Канады.