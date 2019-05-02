Госдепартамент: США стремятся помочь мирному урегулированию карабахского конфликта

БАКУ, 2 мая. /ТАСС/. США как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ серьезно относятся к своей ответственности в урегулировании нагорнокарабахского конфликта и привержены стремлению помочь сторонам решить проблему мирным путем. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"США серьезно относятся к своей ответственности как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы рады, что состоялись встречи между сторонами на уровне лидеров и глав МИД. Стороны достигли договоренности по снижению напряженности на линии соприкосновения. На недавней встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве были достигнуты удовлетворительные соглашения", - сказал Кент.

Касаясь возможного проведения следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в США, официальный представитель Госдепа сказал: "Что касается следующей встречи, я не могу сказать, что мы определились с местом. Но будьте уверены, что США серьезно относятся к своим обязательствам. Мы хотим поддержать процесс, который приведет к мирному решению конфликта. Мы остаемся привержены стремлению помочь сторонам решить конфликт мирным путем", - отметил он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.