Министр обороны Венесуэлы считает, что оппозиции нечего предложить стране и армии

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Политические оппоненты президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имеют идей, которые могли бы заинтересовать население страны или ее вооруженные силы. Такое мнение высказал министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес, сообщила в четверг радиостанция Union Radio .

"У оппозиции нет никаких предложений ни для страны, ни для вооруженных сил", - считает глава военного ведомства. Он также прокомментировал переход части военнослужащих на сторону оппозиции, отметив, что те, кто принял такое решение, "продали свою душу и перестали быть солдатами".

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.