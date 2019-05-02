Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Венесуэльский уголовный суд в четверг выдал ордер на арест лидера оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который ранее сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщил в Facebook Верховный суд Венесуэлы.

"Пятый суд первой инстанции по уголовным делам столичного округа Каракас отменил меру пресечения гражданину Леопольдо Лопесу в виде домашнего ареста. Суд вынес постановление об аресте гражданина Леопольдо Лопеса, которое было направлено Боливарианской службе национальной разведки", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что оппозиционер продолжит отбывать свое наказание.

Леопольдо Лопес, находящийся в посольстве Испании в столице страны, не намерен просить политического убежища или покидать Боливарианскую Республику, заявила его жена Лилиан Тинтори, сообщила в четверг радиостанция Union Radio.

"Мы не будем просить убежища, Леопольдо никогда не уедет из Венесуэлы", - сказала Тинтори. Лопес в 2015 году был приговорен к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году он был переведен под домашний арест, откуда сбежал ранее на этой неделе.

Во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. На видео также снят Лопес, который в 2015 году был приговорен к 13 годам и 9 месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году он был переведен под домашний арест. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.