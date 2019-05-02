Советники Зеленского в Брюсселе провели встречу с послами стран ЕС

ТАСС, 2 мая. Советник избранного президента Украины, бывший министр финансов страны Александр Данилюк, а также специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка встретились в Брюсселе с послами стран ЕС. Об этом в четверг сообщила заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку, прибывших в Брюссель с ранним визитом. Советники уже пообщались с послами ЕС в комитете по политическим вопросам и безопасности", - написала она в четверг на странице в Twitter. Иной информации о состоявшихся переговорах чиновница не сообщила.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%. Комиссия пообещала направить во вторник результаты для опубликования в парламентскую газету "Голос Украины", в течение 30 дней после публикации должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства.

Ранее Матернова заявляла, что Еврокомиссия будет работать с любым из кандидатов, которого поддержит народ Украины.