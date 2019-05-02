В МИД Германии считают, что конфликт в Венесуэле нужно решать дипломатическими средствами

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Конфликт в Венесуэле может быть решен лишь политическими методами, а не военными. Об этом заявил в четверг в Мехико глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом.

"Руководствуясь ситуацией во многих странах мира, мы констатируем, что решенные военными средствами конфликты в действительности не являются решенными. Их лишь переносят [на более поздний срок]", - приводит слова Мааса агентство DPA. "Именно поэтому мы как и прежде привержены политическому решению, а не военному", - указал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что США могут провести военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость.