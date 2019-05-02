Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами. Такое мнение в четверг в интервью журналистам украинского издания "Бигус.Инфо" озвучил олигарх Игорь Коломойский.
"[В Донбассе] гражданский конфликт, воюют украинцы с украинцами, а Россия поддерживает одну часть украинцев", - сказал он. В создании такой ситуации он обвинил Москву, которая якобы воспользовалась неблагополучной обстановкой в регионе.
Коломойский добавил, что государственный переворот 2014 года через пять лет привел к сокращению населения страны на 13 млн человек. "Майдан" - это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "майдана", революция - это всегда плохо", - подчеркнул он. Коломойский констатировал, что в настоящее время на Украине есть горячий конфликт в Донбассе, а также "холодный" - по всей стране, и он проявляется в ненависти среди граждан.
Итоги выборов
Коломойский назвал проигрыш Петра Порошенко на состоявшихся президентских выборах победой, которую он разделяет с министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым.
"Мы с Аваковым постоянно общаемся, поэтому мы считаем, что это общая победа", - сказал он. Коломойский добавил, что у него нет партнерства с главой МВД, однако они вместе "болели против Порошенко". По его мнению, Аваков начал оппонировать уходящему президенту после резонансного скандала из-за снабжения Национальной гвардии Украины снаряжением по завышенной цене, в котором оказался замешан сын министра.
Комментируя информацию о сотрудничестве с Зеленским, предприниматель ответил, что от нового президента ему ничего не нужно. "Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не нужно", - заявил он.
Ранее во вторник ЦИК Украины официально огласил окончательные результаты выборов президента. Победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,45%. Во вторник комиссия пообещала направить результаты для опубликования в парламентскую газету "Голос Украины", после чего в течение 30 дней должна состояться инаугурация новоизбранного президента.
Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года, организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка. На Институтской улице 20 февраля 2014 года началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека, правительство ушло в отставку, Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде.
После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны - Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией. Впервые о намерении начать военную кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.