Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами. Такое мнение в четверг в интервью журналистам украинского издания " Бигус.Инфо " озвучил олигарх Игорь Коломойский.

"[В Донбассе] гражданский конфликт, воюют украинцы с украинцами, а Россия поддерживает одну часть украинцев", - сказал он. В создании такой ситуации он обвинил Москву, которая якобы воспользовалась неблагополучной обстановкой в регионе.

Коломойский добавил, что государственный переворот 2014 года через пять лет привел к сокращению населения страны на 13 млн человек. "Майдан" - это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "майдана", революция - это всегда плохо", - подчеркнул он. Коломойский констатировал, что в настоящее время на Украине есть горячий конфликт в Донбассе, а также "холодный" - по всей стране, и он проявляется в ненависти среди граждан.

Итоги выборов

Коломойский назвал проигрыш Петра Порошенко на состоявшихся президентских выборах победой, которую он разделяет с министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым.

"Мы с Аваковым постоянно общаемся, поэтому мы считаем, что это общая победа", - сказал он. Коломойский добавил, что у него нет партнерства с главой МВД, однако они вместе "болели против Порошенко". По его мнению, Аваков начал оппонировать уходящему президенту после резонансного скандала из-за снабжения Национальной гвардии Украины снаряжением по завышенной цене, в котором оказался замешан сын министра.