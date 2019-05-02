На западной Украине открыто уголовное дело из-за отравления почти 60 бойцов Нацгвардии

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за массового отравления в одной из частей Нацгвардии на западе страны. Об этом в четверг сообщил украинский телеканал "1+1".

"Во Львове не могут выяснить причину отравления 57 бойцов Национальной гвардии. Первые отравившиеся - "контрактники" и "срочники" - в состоянии средней тяжести начали поступать в военный госпиталь сразу после Пасхи. У всех были симптомы пищевого отравления", - говорится в сообщении.

В настоящий момент, по словам врача-инфекциониста военного госпиталя Михаила Венгрена, установить причину отравления еще не удалось. Уголовное дело возбуждено по статье о халатном отношении к военной службе.