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Политический кризис в Венесуэле

Правозащитники сообщают о более чем 300 пострадавших в ходе акций протеста в Венесуэле

По данным организации "Венесуэльский уголовный форум", четыре человека погибли

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Более 300 человек пострадали в результате столкновений, сопровождавших акции протеста в Венесуэле во вторник и среду. Такие данные обнародовал в четверг в Twitter Альфредо Ромеро - глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

"Четверо убитых, 240 задержанных, более 300 пострадавших (включая огнестрельные ранения и другое) в ходе манифестаций с 30 апреля по 1 мая", - написал он.

По данным НПО, два человека погибли в столичном округе и еще два - в штате Арагуа. Двое убитых - несовершеннолетние.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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