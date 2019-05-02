Правозащитники сообщают о более чем 300 пострадавших в ходе акций протеста в Венесуэле

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Более 300 человек пострадали в результате столкновений, сопровождавших акции протеста в Венесуэле во вторник и среду. Такие данные обнародовал в четверг в Twitter Альфредо Ромеро - глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

"Четверо убитых, 240 задержанных, более 300 пострадавших (включая огнестрельные ранения и другое) в ходе манифестаций с 30 апреля по 1 мая", - написал он.

По данным НПО, два человека погибли в столичном округе и еще два - в штате Арагуа. Двое убитых - несовершеннолетние.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.