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Венесуэла потребовала от США исполнять обязанности по защите посольства в Вашингтоне

Около посольства проводят митинги противники президента Николаса Мадуро и представители антивоенного движения Code Pink

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы потребовало от властей США исполнять обязанности по охране своего посольства в Вашингтоне, у которого проводят митинги противники президента Николаса Мадуро и представители антивоенного движения Code Pink, выступающие в его поддержку. Соответствующее заявление опубликовал в четверг в Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

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"Мы требуем, чтобы Государственный департамент США выполнил свои обязательства в качестве подписанта Венской конвенции о дипломатических сношениях и защитил здание бывшего посольства Венесуэлы в Вашингтоне так же, как наше правительство защищает его объекты в Каракасе", - написал дипломат.

Представители Code Pink почти три недели назад взяли здание посольства под контроль, чтобы его не заняли представители оппозиции Венесуэлы. Как заявила корреспонденту ТАСС участница антивоенного движения Медея Бенджамин, активисты опасаются, что американские власти попробуют силой занять посольство, чтобы передать его в руки противников президента Венесуэлы. Во вторник у посольства Боливарианской Республики также собрались около 40 противников Мадуро.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек. По данным "Венесуэльского уголовного форума", в результате столкновений погибли два человека.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэла
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