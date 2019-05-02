Оппозиция в Раде назвала заявление Зеленского о границе с РФ повторением ошибок Порошенко

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский, называя государственную границу единственным, что есть общего у его страны с Россией, повторяет ошибки уходящего режима. Такое мнение в четверг выразил основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Слова Владимира Зеленского о том, что граница - единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, - это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины, - написал он на странице в Facebook. - Этот безответственный курс ведет в политический тупик".