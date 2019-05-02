Оппозиция в Раде назвала заявление Зеленского о границе с РФ повторением ошибок Порошенко

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский, называя государственную границу единственным, что есть общего у его страны с Россией, повторяет ошибки уходящего режима. Такое мнение в четверг выразил основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
"Слова Владимира Зеленского о том, что граница - единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, - это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины, - написал он на странице в Facebook. - Этот безответственный курс ведет в политический тупик".
По словам Бойко, перед новым президентом стоит множество острых проблем. В частности, поиск мирного урегулирования конфликта в Донбассе, деэскалация напряженности в Азовском и Черном морях, продление контракта о транзит газа, снятие ограничений на поставку в страну нефти и нефтепродуктов.
"Все эти задачи требуют диалога с Российской Федерацией, а не упражнений в острословии. Что украино-российские отношения в таком критическом состоянии - вина политиков. И задача политиков это изменить", - заключил он.
Ранее в четверг Зеленский заявил, что из "общего" у России и Украины пока только государственная граница.
Согласно окончательным данным ЦИК Украины, Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, получив 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.