В ДНР заявили, что потери Украины в Донбассе за год превысили тысячу человек

ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Армия Киева с начала так называемой операции объединенных сил в Донбассе под командованием Сергея Наева потеряла убитыми и раненными свыше тысячи военнослужащих. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Потери Вооруженных сил Украины за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 раненными", - приводит его слова Донецкое агентство новостей. Басурин добавил, что дезертировавшими и пропавшими без вести числятся 1252 украинских военнослужащих. Отсутствие должного контроля привело к выведению из строя более 70 единиц боевой техники.

Кроме того, представитель оборонного ведомства республики опроверг сделанное Наевым в четверг заявление, что украинские силовики с весны прошлого года якобы захватили в Донбассе территорию в 24 кв. км и три населенных пункта.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля 2018 года официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил. Переформатирование изменило схему управления, предоставив командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции. Руководить операцией было поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву.