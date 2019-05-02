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Политический кризис в Венесуэле

Президент Бразилии утверждает, что Мадуро не принимает самостоятельных решений

Главой Венесуэлы командуют кубинские и российские генералы, считает Жаир Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро при проведении политического курса не принимает самостоятельных решений. С таким утверждением выступил в четверг президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью газете Folha de S.Paulo.

"Мадуро даже самим собой не распоряжается. Им командуют генералы - кубинские и в большей степени российские", - считает политик. По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, венесуэльский лидер находится под постоянным наблюдением силовиков.

Бразилия использует все дипломатические возможности в решении венесуэльского вопроса, заявил Болсонару. "Мы готовы использовать возможности МИД по-максимуму. Кроме насильственных действий, мы готовы на все, чтобы восстановить демократию в Венесуэле", - приводит газета слова политика. По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, существующий раскол в армии Венесуэлы может со временем проявиться в военном руководстве, которое как считает Болсонару является реальным обладателем власти в Боливарианской Республике.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолсонару, Жаир
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