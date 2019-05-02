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Политический кризис в Венесуэле

Reuters: Испания не планирует выдавать властям Венесуэлы оппозиционера Лопеса

Ранее суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиционной партии "Народная воля"

ТАСС, 3 мая. Правительство Испании не планирует выдавать венесуэльским властям лидера оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который ранее сбежал из-под домашнего ареста и сейчас находится в испанской дипмиссии в Каракасе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

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Как заявили в правительстве Испании, там верят, что венесуэльские власти буду уважать неприкосновенность резиденции испанского посла.

Ранее венесуэльский суд выдал ордер на арест Лопеса.

Во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. На видео также снят Лопес, который в 2015 году был приговорен к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году он был переведен под домашний арест. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Теги
ИспанияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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