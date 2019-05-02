СМИ: организатора несостоявшегося теракта в Нью-Йорке отпустят за содействие властям

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Организатор несостоявшегося теракта в метро Нью-Йорка будет отпущен на свободу спустя 10 лет за сотрудничество с правоохранительными органами. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS.

Он уточняет, что суд вынес решение приговорить 33-летнего натурализованного пакистанца Наджибуллу Зази, который вырос и учился в США, а позднее был радикализован и прошел подготовку в лагерях террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), к 10 годам тюремного заключения.

Будучи арестованным в 2009 году из-за подозрения в организации взрыва в нью-йоркской подземке на восьмую годовщину терактов в США 11 сентября 2001 года, он провел под следствием уже 10 лет. За это время он признал вину и пошел на сотрудничество с правоохранительными органами.

По информации CBS, Зази помог властям США предотвратить взрыв в метро, сдал своих подельников, а также раскрыл неизвестные доселе факты, касающиеся структуры "Аль-Каиды". Таким образом, уже в ближайшие дни он будет отпущен на свободу.