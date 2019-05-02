В Пентагоне считают, что Китай может начать строительство новых военных баз за рубежом

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Китай может начать строительство новых военных баз за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов, как например инициатива "Один пояс - один путь". Такое утверждение содержится в новом докладе Пентагона о военном потенциале КНР, который ежегодно готовится по требованию Конгресса США. Документ объемом 136 страниц был опубликован в четверг.

В Минобороны утверждают, что "лидеры Китая используют растущий экономический, дипломатический и военный престиж страны для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны". Прогресс Китая в реализации инициативы "Один пояс - один путь", считают авторы доклада, "вероятно, приведет к созданию за границей военных баз в связи с осознанной необходимостью обеспечения безопасности таких проектов".

В документе говорится, что единственная зарубежная военная база Китая находится в Джибути. В оборонном ведомстве полагают, что Пекин планирует построить еще одну в Пакистане. "Китай будет стремиться создать дополнительные военные базы в странах, с которыми у него давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы, например Пакистан, и в отношении которых уже имеется прецедент размещения иностранных военнослужащих", - говорится в докладе. Кроме того, по мнению авторов работы, КНР может разместить базы на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Пентагон считает, что у Китая уже есть опыт создания военных баз на спорных территориях в Южно-Китайском море.

Эти усилия, считает Минобороны, могут быть ограничены опасением других стран принять на своей территории китайских военнослужащих. В докладе также говорится, что руководство КНР не изменило своих основных стратегических целей.

Ракетные комплексы на Спратли

Китай "развертывает военную аппаратуру для создания радиопомех, а также современные противокорабельные и зенитные ракетные комплексы на своих форпостах на островах Спратли", считают авторы работы. По их версии, речь идет о "ракетных системах, которые обладают самым мощным потенциалом среди всех систем вооружений наземного базирования, развернутых Китаем на спорных территориях Южно-Китайского моря".

Пекин, полагают в оборонном ведомстве США, "применяет не связанную с вооруженным конфликтом тактику для достижения своих стратегических целей <...> в Индо-Тихоокеанском регионе".

Китай на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, через которое проходит множество торговых маршрутов. В частности, речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

"Один пояс - один путь"

Инициатива "Один пояс - один путь" (ОПОП; "Пояс и путь") была выдвинута в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью продвижения международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского и зарубежного капиталов. На сегодняшний день к ее реализации присоединились порядка 125 государств и десятки международных организаций. Инициатива объединяет два проекта, также предложенных Си Цзиньпином в 2013 году: "Экономический пояс Шелкового пути" (предполагает формирование единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора) и "Морской Шелковый путь XXI века" (развитие морских торговых путей. Ориентировочные сроки реализации проектов - 30 лет.