Telegraph: Помпео предупредит Мэй об опасности сотрудничества с Huawei в создании сети 5G

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео предупредит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об опасности предоставления корпорации Huawei доступа к британской телекоммуникационной системе с целью создания в Соединенном Королевстве мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Помпео в ходе личной встречи с Мэй в Лондоне 8 мая расскажет о существующих угрозах со стороны китайской технологической компании для британских граждан. Бывший глава ЦРУ при этом даст понять, что предоставление Huawei доступа может поставить под сомнение технологическое партнерство США и Великобритании, пишет газета со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

The Daily Telegraph 24 апреля информировала, что Мэй одобрила участие Huawei в создании британской связи пятого поколения, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе.

Утечка этой информации в СМИ стала причиной проведения расследования в администрации британского премьера, целью которого было установление личности разгласившего служебную тайну. После завершения разбирательства Мэй в среду отправила в отставку в связи с утратой доверия министра обороны Гэвина Уильямсона. Последний категорически отверг свою причастность к обнародованию закрытой правительственной информации, выступив за проведение тщательного расследования.