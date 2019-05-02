Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового постпреда при ООН

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг отправил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт, выдвинутую ранее на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Теперь комитет по иностранным делам Сената определит дату слушаний, на которых выступит Крафт, после чего его члены должны решить, рекомендовать ли Сенату полного состава утвердить ее кандидатуру. Затем в верхней палате Конгресса пройдет уже окончательное голосование.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Как отмечает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп всерьез рассматривает кандидатуру 57-летней Крафт, которая была назначена на пост посла США в Канаде в октябре 2017 года. По данным издания, в вашингтонской администрации Крафт высоко ценят.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года.

7 декабря 2018 года Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Однако ранее стало известно, что та отказалась от этой должности.

Краткая биография кандидата

Крафт в 2004-2005 годах курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Она помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году Крафт поддерживала Джорджа Буша - младшего. В период его президентства в 2007 году она занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН.

Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев - сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около $2 млн.