Президент Колумбии: мир должен объединиться перед лицом венесуэльской диктатуры

БОГОТА, 3 мая. /ТАСС/. Мировому сообществу необходимо объединиться перед лицом диктатуры, правящей в Венесуэле. Такое мнение в четверг выразил президент Колумбии Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мир требует, чтобы мы объединились в борьбе за свободу [в Венесуэле]. Мы с самого начала выступали за дипломатическую блокаду, прекращение узурпации и диктатуры и усиление шагов на пути к демократии", - сказал он.

Лидер Колумбии добавил, что мировое сообщество должно "ценить героизм венесуэльского народа, который желает свободы".

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.