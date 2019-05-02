Служба дипбезопасности Госдепа занимается охраной порядка у посольства Венесуэлы в США

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники Службы дипломатической безопасности (силовое подразделения Госдепартамента, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры - прим. ТАСС) вместе со столичной полицией и Секретной службой США находятся у здания посольства Венесуэлы в Вашингтоне с целью обеспечения безопасности протестующих, среди которых есть как противники президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, так и представители антивоенного движения Code Pink, выступающие в его поддержку. Об этом корреспонденты ТАСС сообщил в четверг представитель Секретной службы, среди прочего занимающейся охраной первых лиц государства.

"Сотрудники Секретной службы вместе со Службой дипломатической безопасности и столичной полицией дежурят у посольства [Венесуэлы] для обеспечения общественной безопасности, пока продолжаются демонстрации", - отметил он.

Представитель Секретной службы рассказал, что днем правоохранительные органы задержали трех человек у дипмиссии. Одного из них обвинили в "бросании предметов", еще двух - в "простом нападении" без отягчающих обстоятельств. Они были доставлены в ближайший отдел полиции. "После инцидента и в целях обеспечения общественной безопасности сотрудники правоохранительных органов временно ограничили доступ к площадке, расположенной у здания посольства", - пояснил представитель Секретной службы.

Об инциденте

Представители Code Pink почти три недели назад взяли здание посольства под контроль, чтобы его не заняли представители оппозиции Венесуэлы. Как заявила корреспонденту ТАСС участница антивоенного движения Медея Бенджамин, активисты опасаются, что власти США попробуют силой занять посольство, чтобы передать его в руки противников президента Венесуэлы. Она предполагала, что это может случиться на этой неделе. Бенджамин рассказала, что задержанная активистка пыталась передать продукты питания и лекарства находящимся в здании дипмиссии участникам движения. Ей препятствовали сторонники венесуэльской оппозиции, которые мешали зайти внутрь посольства.

Тогда активистка начала бросать продукты питания в распахнутые окна здания, после чего ее задержали правоохранительные органы и отпустили только ближе к вечеру. Через час после инцидента, по словам Бенджамин, полиция позволила передать находящимся в здании участникам движения продукты и лекарства.

В четверг у посольства Боливарианской Республики в Вашингтоне собралось около сотни человек - противники Мадуро, активисты и сотрудники правоохранительных органов.

Руководство Венесуэлы потребовало от властей США исполнять обязанности по охране своего посольства в американской столицы, заявил в четверг глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.