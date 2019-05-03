Трамп считает, что Мюллер мог изучить его финансовое положение

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, в течение двух лет расследовавшие предположения о контактах окружения Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года, вероятно, изучили и состояние его личных финансов. Об этом он заявил в четверг в интервью телекомпании Fox News.

"Они, должно быть, изучили даже мои финансы, - заявил Трамп. - Потратив $35 млн, они, я думаю, изучили ситуацию с моими налогами и, я полагаю, Мюллер изучил мои декларации. Потратив $35 млн и имея 20 человек персонала, а также 49 агентов ФБР, при всех тех помощниках, что они привлекли и всех тех деньгах, что были потрачены, я думаю, что они изучили ситуацию с моими налогами, которые в полном порядке, хотя они сейчас проходят аудит".

Президент США также выразил недовольство попытками демократов в Конгрессе вызвать для дачи показаний бывшего советника Белого дома Дона Макгана и других сотрудников администрации. "Все они уже давали показания на протяжении многих часов, - заявил Трамп. - Я бы сказал, что пришла пора подвести черту". По его словам, он со своей стороны "продемонстрировал полную открытость" и демократам следует прекратить расследования.

"Они уже и так изучили все - мои налоги, мои финансовые декларации, что само по себе экстраординарно, - добавил он. - Так что я чист. Только представьте - после двух с половиной лет и всех потраченных денег они не нашли ничего. Мало кто может выдержать такое".

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад Мюллера. В нем спецпрокурор утверждал, что Россия якобы пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило никакого сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор также подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод по поводу того, создавал ли президент препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.