Помпео заявил, что в силовых структурах Венесуэлы работают сотни связанных с РФ людей

"Мы можем услышать заявления относительно того, что нам не следует допускать вторжения в Венесуэлу, однако оно уже имело место", - сказал Помпео. "Некоторое время назад [в Венесуэлу] вторглись кубинцы, теперь россияне последовали их примеру, - утверждал он. - Только в службах безопасности [Венесуэлы] тысячи кубинцев. У россиян там работают сотни человек, если не больше. Это люди, которые на самом деле контролируют, в каком направлении движется Венесуэла".

По версии госсекретаря, "россияне по большей части защищают свои интересы в сфере экономики" в Венесуэле.

"Америка также глубоко заинтересована в том, чтобы страны, враждебные США, которые желают подвергнуть Америку опасности, такие страны как Куба и Россия, более не имели опорного пункта буквально в сотнях миль от наших берегов, - добавил Помпео. - Я не хочу углубляться в детали, но имеющаяся у них возможность получать информацию о том, что происходит здесь, в США, использовать эту площадку, чтобы угрожать американцам - это нечто просто неприемлемое, это полностью противоречило бы интересам США".

Помпео вновь отметил, что Вашингтон не исключает возможности военной интервенции в Венесуэлу. По его словам, США могли бы пойти на это, если "не нашли бы другого выхода".

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.