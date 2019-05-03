Reuters: осужденная за убийство брата Ким Чен Ына гражданка Вьетнама вышла на свободу

ТАСС, 3 мая. Гражданка Вьетнама, обвиненная в Малайзии в действиях, повлекших смерть Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя суда.

В свою очередь адвокат вьетнамки - 30-летней Доан Тхи Хыонг - сказал агентству, что она вернется домой из Малайзии позже в этот же день.

Верховный суд Малайзии 1 апреля переквалифицировал статью обвинения Доан Тхи Хыонг с умышленного убийства на причинение ущерба здоровью, повлекшее смерть. В результате она была приговорена к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Как объяснил адвокат, женщине было засчитано нахождение под арестом в тюрьме. В марте прямо в зале суда была освобождена другая подозреваемая, 26-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа.

Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.