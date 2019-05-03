Кушнер рассказал о плане США по урегулированию палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. План США по урегулированию палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Об этом сообщил в четверг занимающийся около двух лет разработкой данной инициативы старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики.

"В нем [плане] будет политическая часть, которая станет отличной отправной точкой в таких ключевых вопросах, как статус Иерусалима <...> В экономической части будут подробно рассматриваться такие шаги, как оказание палестинцам помощи в деле укрепления их экономики, повышения уровня их жизни", - пояснил советник главы государства.

Он отказался отвечать на вопросы о деталях инициативы, которую он разрабатывал вместе со cпецпредставителем США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом, напомнив, что вашингтонская администрация собирается представить ее в июне. По словам советника президента, план пока не показывали даже союзникам и партнерам США в регионе. "С нашими союзниками и партнерами будут проведены подробные консультации [по сути плана], и мы надеемся, что они окажут нам максимально возможную поддержку", - подчеркнул Кушнер, добавив, что Дональд Трамп принимает активное участие в разработке плана, которая находится уже на окончательном этапе.

"Для палестинцев важны политические устремления", - отметил зять президента, добавив, что в документе будет учтен данный вопрос. Он сказал также, что статус Иерусалима как столицы Израиля будет "частью окончательного соглашения в любом случае".

План удивит многих

Кушнер считает, что план урегулирования сможет "решить большинство политических вопросов и помочь людям начать жить лучше". Зять Трампа пообещал, что в нем будут учтены "все предыдущие попытки" урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом советник указал, что инициатива "не является попыткой США навязать свою волю в регионе".

Публикация плана урегулирования за последний год несколько раз откладывалась по различным причинам. "Для публикации никогда не будет идеального времени, сейчас же подходящее время", - заявил Кушнер, добавив, что инициатива "будет выгодна для обеих сторон конфликта". "Люди будут удивлены тем, что в ней содержится, но я надеюсь, что они будут действовать разумно", - подчеркнул советник.

По его словам, план направлен на "стимулирование переговоров" между двумя сторонами и, возможно, "приведет к некоторым прорывам для преодоления ранее непреодолимых границ".

"Мне было дано задание попытаться найти решение между двумя сторонами, и я думаю, что мы предложим концепцию, которая, на мой взгляд, реалистична, <...> она выполнима и, как я думаю, приведет к тому, что обеим сторонам будет намного лучше", - считает Кушнер.

Прежний принцип

При этом он не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли план прежнее предложение "два государства для двух народов". "Если вы говорите про [принцип] "два государства", то он означает одно для израильтян и совершенно другое для палестинцев. Как мы ранее указывали, давайте просто не будем говорить это. Давайте просто работать над деталями", - подчеркнул Кушнер.

Он добавил, что содержащая план действий по урегулированию конфликта инициатива "будет весьма обширной". Кушнер подчеркнул, что она "даст ответы на вопросы об окончательном статусе" отношений между израильтянами и палестинцами, но не стремится к решению проблемы принципа "двух государств". "Наш подход заключается в том, что, если мы собираемся потерпеть неудачу, мы не хотим терпеть неудачу так же, как в прошлом", - подчеркнул советник президента.

Как утверждает ряд арабских СМИ, данный план включает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. При этом большинство еврейских поселений в этом регионе, которые занимают около 10% территории Западного берега, должны быть сохранены. Кроме того, США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского - лишь отдельные части Восточного Иерусалима. По мнению Вашингтона, центральная часть Иерусалима, Старый город, в котором находится и одна из главных святынь ислама - мечеть Аль-Акса, должна считаться частью Израиля, но находиться под совместным управлением израильтян, палестинцев, Иордании и некоторых других государств.