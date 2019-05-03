CNN: США рассматривают возможность финансирования венесуэльской оппозиции

"Они пытаются найти возможность для того, чтобы помочь временному правительству обеспечить зарплаты, вещи такого рода, чтобы [они] могли сказать: "Эй, мы - действующая власть", - приводит издание слова высокопоставленного источника из Республиканской партии. "Это подразумевает выплаты разным людям, в том числе - военным", - подчеркнул он. По информации источников CNN, речь идет о наличных, которые власти США могли бы переправить самолетом в Колумбию, а уже оттуда перевезти через границу в Венесуэлу.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил о том, что у США "есть большие планы, направленные на то, чтобы оживить экономику Венесуэлы, чтобы действовать очень быстро". "У нас есть финансовый план", - заявил он. По его словам, в случае ухода от власти нынешнего правительства США предусматривают ввоз в Венесуэлу наличных долларов и их распределение среди населения Венесуэлы. Кудлоу также сообщил, что власти США обсуждают эти планы с Гуайдо.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.