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В Таиланде в день рождения короля состоится торжественный прием

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года

БАНГКОК, 3 мая. /ТАСС/. Прием в честь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) состоится в день его рождения, 28 июля. Об этом сообщил заместитель премьер-министра королевства Виссану Крыангам.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. Коронация монарха пройдет с 4 по 6 мая.

"Правительство готово провести грандиозный прием [по случаю дня рождения]", - цитирует Крыангама в пятницу газета Bangkok Post. По информации замминистра, в прошлом подобных мероприятий не проводили сразу после коронации. Прием будет организован в Доме правительства. Там сейчас идет ремонт, но его планируют завершить в июне. Крыангам добавил, что на 4 мая 2020 года уже запланирован прием по случаю годовщины коронации.

Между тем, с 22 по 28 мая правительство организует серию представлений, чтобы отпраздновать коронацию короля. Заместитель постоянного секретаря по культуре Юпха Тавиваттанакитборвон сказала, что от 300 до 600 исполнителей примут участие в ежедневных шоу, среди которых - выступления танцоров, симфонического оркестра, музыкального театра, а также исполнение классической таиландской музыки и народных песен.

Процедура коронации короля начнется в субботу, 4 мая, и завершится понедельник, 6 мая. Одним из основных моментов церемонии станет ритуал "Лиап пхранакхон", во время которого в воскресенье монарх совершит короткое путешествие в традиционной процессии по некоторым частям Бангкока. Глава полицейского стратегического управления генерал-лейтенант Крайбун Суадсонг сказал, что в связи с сильной жарой власти планируют обеспечить как минимум 150 тыс. зрителей головными уборами. По его словам, люди получат их после прохождения пунктов проверки безопасности.

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