Трамп заявил, что не хочет постороннего вмешательства в президентские выборы 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News о том, что он не хочет, чтобы какая-либо страна вмешивалась в американские выборы главы государства 2020 года. Расширенная версия интервью была показана в четверг вечером.

"Я не хочу, чтобы Россия или кто-либо еще манипулировал нашими выборами", - сказал глава Белого дома. При этом он подчеркнул, что его победа и проигрыш кандидата от Демократической партии, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года "не имели ничего общего с Россией". "Потому что все сказали, что это не повлияло на голосование, вы это много раз слышали: "Не повлияло на голосование", - сказал Трамп.

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в течение двух лет расследовавшего предположения о контактах окружения Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. В нем спецпрокурор утверждал, что Россия якобы пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило никакого сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор также подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод по поводу того, создавал ли президент препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.