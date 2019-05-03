Избирком Таиланда объявит результаты парламентских выборов сразу после коронации Рамы Х

БАНГКОК, 3 мая. /ТАСС/. Избирательная комиссия Таиланда объявит окончательные результаты парламентских выборов в течение двух дней после коронации короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Как сообщила в пятницу газета The Nation, это произойдет на фоне текущей политической нестабильности и неопределенности в распределении мест депутатов.

Коронация монарха пройдет с 4 по 6 мая. Изначально планировалось, что итоги голосования будут объявлены 9 мая.

Заместитель главы избиркома Нат Лаосисавакул заявил, что долгожданные результаты голосования будут официально объявлены в течение двух дней. Конституция требует, чтобы комиссия сначала одобрила членов избирательных округов, прежде чем приступить к определению количества депутатов по партийным спискам, пояснил он. Следовательно, 7 мая будут объявлены не менее 95% победителей в 350 округах. Имена 150 парламентариев по партийному списку озвучат на следующий день.

График будет соответствовать сроку, установленному конституцией, которая предусматривает, что выборы должны быть завершены в течение 150 дней после вступления в силу избирательного законодательства. Вместе с тем политические наблюдатели выступают против метода расчета голосов, предложенного избиркомом. Комиссия настаивает, что формула одобрена авторами оригинального закона. Утверждения о противоречиях между конституцией и законом, регулирующим выборы членов парламента, привели к нынешним разночтениям, пишет издание. За разрешением спора о подсчете голосов комиссия обратилась в суд, который согласился рассмотреть дело и вынести решение 8 мая - в тот же день, когда избирком объявит имена парламентариев по партийному списку.

24 марта по всему Таиланду прошли первые за семь лет парламентские выборы. 25 марта избирком после подсчета 95% голосов опубликовал первые результаты прошедшего голосования, согласно которым политическое объединение "Для тайцев" ("Пхыа тхаи") получило большинство мест в Палате представителей. 29 марта избирательная комиссия обнародовала полные предварительные результаты выборов, согласно которым партия "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат") получила больше всего голосов избирателей. Партия будущего заняла третье место.