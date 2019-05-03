ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом на выборах президента

НУР-СУЛТАН, 3 мая. /ТАСС/. Центризбирком Казахстана на заседании в пятницу зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 июня. Об этом на заседании сообщила секретарь ЦИК Казахстана Сабила Мустафина.

"Зарегистрировать Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты республики Казахстан на внеочередных выборах Республики Казахстан, назначенных на 9 июня", - рассказала Мустафина. ЦИК постановил выдать Токаеву соответствующее удостоверение.

Действующий президент Казахстана 65-летний Касым-Жомарт Токаев выдвинут на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Он собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, предоставил медицинское заключение о состоянии здоровья и справку в налоговые органы о доходах. Претенденту на высший государственный пост необходимо собрать 118 тысяч 140 достоверных подписей в не менее чем 12 областях, городах республиканского значения и столице.

"Доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева были собраны подписи 315910 граждан во всех 17 регионах Казахстана, из них достоверными были признаны 313656 подписей", - отметил Мустафина.

ЦИК постановил предоставить сведения о регистрации кандидата в президенты Токаева в акционерное общество "Народный сберегательный банк" для открытия специального временного счета, а также опубликовать в СМИ сообщение о его регистрации кандидатом в президенты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлится до 18 часов 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.

Работа в период агитации

Как сообщил в пятницу журналистам первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев, который является доверенным лицом кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева, действующий президент Казахстана не будет приостанавливать работу в качестве главы государства в период агитации на выборах президента страны.

"По приостановлению полномочий президента Касым-Жомарта Токаева [на период агитации] - таких требований в законе нет. То есть Токаев может в соответствии с законами нашей страны полностью выполнять функции президента Казахстана. Если же он будет участвовать в агитационных мероприятиях, то все эти действия должны осуществляться в строгом соответствии с законами. Место, где будет проводиться агитация, должно быть соответствующим образом оформлено, должен быть договор между общественным штабом и соответствующим юридическим лицом, которое предоставляет это место, должна быть проплата за аренду этого помещения", - сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос о том, будет ли Токаев выполнять работу главы государства в период предвыборной агитации. Он заверил, что агитация будет осуществляться в строгом соответствии с законами республики.

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