В ДНР внесены изменения в процедуру оформления российского гражданства

ДОНЕЦК, 3 мая. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) внесли коррективы в процедуру оформления гражданства России жителями республики. Об этом в пятницу сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

"Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

В частности, изменения коснулись подачи копий паспорта ДНР, свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском либо украинском языке, паспорта гражданина Украины. Теперь копии этих документов можно подать в миграционную службу МВД ДНР без посещения нотариуса. Функция подтверждения законности копий документов возложена на должностное лицо миграционной службы.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.