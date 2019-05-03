Встреча в "нормандском формате" станет главным приоритетом Зеленского после инаугурации

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский будет планировать заграничные визиты, в том числе и встречу в "нормандском формате", после инаугурации. Об этом заявил советник Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк во время поездки в Брюсселе.

"Когда мы будем знать дату инаугурации, тогда мы будет планировать как заграничные поездки, так и приглашение заграничных лидеров на Украину", - сказал он.

Вместе с тем Данилюк подчеркнул, что ключевым шагом во внешней политике для Зеленского является встреча в "нормандском формате". "Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом", - заключил он.

Будучи кандидатом на пост главы государства, Владимир Зеленский высказывался за возможное расширение "нормандского формата". Проигравший выборы президент Петр Порошенко при этом утверждал, что переговоры планировались в ближайшие недели после голосования.

Дата инаугурации Зеленского пока не назначена. В пятницу в официальной газете "Правительственный курьер" опубликованы результаты выборов президента Украины. С момента публикации начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства.