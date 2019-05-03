Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая. Об этом в пятницу сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - написала она в Facebook.

По ее словам, "решение трибунала будет принято до конца мая".

16 апреля стало известно, что МИД Украины по поручению президента страны Петра Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву в связи с ситуацией вокруг моряков. Украина инициировала два процесса по этому делу: в большом иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Киев будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.

МИД РФ в связи с этим заявил, что у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для "керченского инцидента".

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, позже суд арестовал их экипажи по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.