Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

МОНС /Бельгия/, 3 мая. /ТАСС/. Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс. Официальная церемония передачи ему полномочий от уходящего командующего Кертиса Скапаротти состоялась в пятницу в Штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Монсе в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония по традиции началась с молитвы - обращения к богу на английском и французском языках с просьбой благословить нового командующего и его семью и даровать Североатлантическому альянсу силу и успех.

Во время церемонии генералу Уолтерсу было передано знамя Объединенных сил НАТО, а женам Уолтерса и Скапаротти вручили цветы. Кроме того, Столтенберг вручил Скапаротти медаль НАТО "За отличную службу".

"Как заявил генерал Эйзенхауэр, первый командующий силами НАТО, мы озабочены не только защитой людей, но и защитой наших свобод. В течение 70 лет альянс защищал свободу, демократию и верховенство закона. Мы защищаем наши ценности и право человека жить своей жизнью. НАТО успешно противостояла Советскому союзу, остановила жестокие войны на Балканах, принесла победу над "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) в Афганистане и способствовала распространению демократии в мире", - заявил Столтенберг.

Кертис Скапаротти занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с 11 марта 2016 года по 3 мая 2019 года.

Генерал Тод Уолтерс ранее занимал пост командующим американских ВВС в Европе и Африке, принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане.