В Раде зарегистрирован проект об инаугурации Зеленского 19 мая

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в пятницу проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая. Об этом сказано в сообщении на сайте парламента.

"Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)", - гласит название проекта документа.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

День инаугурации президента

Дату присяги президента Украины определяет Верховная рада, ближайшее пленарное заседание которой состоится 14 мая. При этом, если в парламенте не найдется достаточное количество голосов (не менее 226), дату инаугурации определяет спикер Рады.

Согласно конституции Украины, президент должен занять пост главы государства не позже, чем через 30 дней от даты официального опубликования итогов выборов. Церемонию инаугурацию президента проводит глава Конституционного суда страны на торжественном заседании парламента. Президент приносит присягу, положив одну руку на конституцию страны и (по желанию) другую - на Пересопницкое Евангелие, - своеобразный символ инаугурации на Украине. Новому президенту во время вступления в должность вручают три символа власти - булаву, нагрудную цепь и печать.

Детальная процедура инаугурации не регламентирована законом, однако по сложившийся традиции ей предшествуют консультации с новоизбранным президентом, во время которых согласовывается, среди прочего, список приглашенных в Раду на торжественную церемонию.