Страны СНГ приняли в Ташкенте декларацию по сотрудничеству в борьбе с наркотиками

ДУШАНБЕ, 3 мая. /ТАСС/. Участники министерской встречи стран - участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в пятницу по итогам дискуссий приняли Декларацию по укреплению сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, профилактики злоупотребления наркотиками и психотропными веществами. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД Таджикистана.

"Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял участие и выступил на 11-й министерской встрече стран - участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками. В конце встречи была принята Декларация по укреплению сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, профилактики злоупотребления наркотиками и психотропными веществами", - отмечается в сообщении.

Выступая на встрече, глава внешнеполитического ведомства Таджикистана ознакомил участников с инициативами и вкладом страны в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. По информации МИД, министр пригласил присутствующих принять участие в конференции высокого уровня под названием "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность", которая состоится 16-17 мая 2019 года в Душанбе.

В подписанной на встрече декларации министры иностранных дел стран СНГ выразили приверженность эффективному решению глобальной проблемы наркотиков и борьбе с ней в полном соответствии с целями и принципами Устава ООН. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на встрече, подчеркнул, что "вместе с большинством государств - членов ООН мы убеждены в необходимости самого строгого соблюдения [антинаркотических] конвенций во всей их полноте".

В четверг в Ташкенте прошла встреча экспертов, которые обсудили вопросы регионального сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, обеспечения кибербезопасности, противодействия распространению новых психоактивных веществ. Расширение доступа к услугам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации стали темой отдельной сессии на экспертной встрече.

Меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками был подписан в Ташкенте в 1996 году представителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россия присоединилась к Меморандуму в 1998 году, Азербайджан - в 2001 году. Необходимость принятия Меморандума была продиктована усиливающейся наркоэкспансией со стороны Афганистана. В 2004 году в развитие положений Меморандума в Алма-Ате был создан Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).