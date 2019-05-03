Путин и Трамп провели телефонные переговоры

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, стороны обсудили, в частности, возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключение нового схожего соглашения между РФ, США и КНР. "Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение [ДСНВ], а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое бы включало и Китай", - отметила она.

Сандерс добавила, что разговор прошел "в позитивном ключе". "Они обсудили торговлю, рост ее объемов между странами. Они также обсудили Северную Корею и Венесуэлу", - сказала она.

По ее словам, Трамп подчеркнул необходимость мирной передачи власти в Венесуэле. "Президент Трамп подчеркнул, что Венесуэле необходима мирная передача власти", - заявила Сандерс.

"В ходе всего звонка президент концентрировал внимание в основном на оказании помощи народу Венесуэлы, на том, чтобы ясно сигнализировать, что Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы, а также на важности обеспечения венесуэльцам доступа к продовольствию, воде и медикаментам. Президент [Трамп] несколько раз выразил эту мысль в ходе беседы", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Говоря о КНДР, Трамп, по словам Сандерс, отметил необходимость и важность усилий со стороны России, направленных на денуклеаризацию.

"Они говорили о Северной Корее достаточно длительное время в ходе звонка и подчеркнули как свою приверженность, так и необходимость в денуклеаризации. Президент несколько раз сказал в этом контексте о необходимости и важности того, чтобы Россия активизировала усилия и продолжала помогать, оказывала давление на Северную Корею для того, чтобы она провела денуклеаризацию. На этом президент сделал акцент", - сказала она.

Также в Белом доме рассказали, что в ходе беседы была затронута тема доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. По словам Сары Сандерс, упомянутый вопрос "был обсужден очень-очень коротко". "По существу - в контексте того, что оно [расследование Мюллера] завершено, что не было сговора [избирательного штаба Трампа с властями России], о чем, я уверена, обоим лидерам было отлично известно задолго до нынешнего разговора, - заявила Сандерс. - Мы [должностные лица США] это говорили больше двух лет".

Сара Сандерс рассказала, что Россия и США пока не имеют согласованных планов организации новой личной встречи президентов.

"Мне не известно ни о какой предстоящей планируемой встрече двух президентов. Однако знаю, что госсекретарь [США Майкл] Помпео, как ожидается, встретится со своим коллегой [из России - министром иностранных дел Сергеем Лавровым] на будущей неделе. Посмотрим, что произойдет после этого, после этих переговоров", - сказала официальный представитель Трампа.

Подтверждение с российской стороны

В Кремле подтвердили факт беседы. "Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также в Кремле отметили, что беседа состоялась по инициативе США. "По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как подчеркнули в пресс-службе, Путин проинформировал Трампа об основных итогах встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на народно-демократическую республику. "С обеих сторон отмечена важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове", - отмечается в сообщении.

Лидеры затронули и обстановку на Украине в контексте недавних президентских выборов. "Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - отметили в Кремле.

Кроме того, отмечается, что в ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", - заключили в пресс-службе.

Разговор двух президентов - первый их контакт после декабрьского саммита "двадцатки" в Аргентине. Тогда Трамп в последний момент отменил запланированную отдельную встречу с Путиным, и лидеры лишь кратко пообщались в кулуарах форума.

Кроме того, в начале этого года президент США объявил о выходе его страны из ДРСМД. В ответ Кремль 2 февраля также заявил о приостановке участия в договоре. В связи с отсутствием готовности США обсуждать вопросы стратегической стабильности Путин тогда же поручил главам МИД и Минобороны не инициировать контакты с Вашингтоном по этим вопросам.

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