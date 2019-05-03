На базу ВВС в Румынии в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя

БУХАРЕСТ, 3 мая. /ТАСС/. Четыре истребителя Eurofighter Typhoon итальянских ВВС приземлились в пятницу на аэродроме 57-й военно-воздушной базы "Михаил Когэлничану" в Румынии (уезд Констанца) для участия в выполнении задач воздушной полиции НАТО. Об этом сообщило в пятницу Министерство национальной обороны Румынии.

Итальянский отряд в составе примерно 130 военных (пилоты и технический персонал) вместе с самолетами Eurofighter Typhoon будет находиться в Румынии в течение предстоящих четырех месяцев для патрулирования воздушного пространства страны вместе с военными румынских ВВС и самолетами MiG-21 LanceR.

Отряд ВВС Италии прибыл в Румынию на основе регулярной четырехмесячной ротации. Военные летчики различных стран НАТО совместно с румынскими ВВС выполняют задачи по охране воздушного пространства страны. Ранее с такой же миссией в Румынии находились отряды Канады и Великобритании.

"Выполняемые совместно задачи воздушной полиции способствуют развитию способности реакции и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между ВВС Румынии и Италии", - отмечается в сообщении Минобороны.